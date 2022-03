Deputado cobra detalhes de projeto do Governo para fazer empréstimo

Arquivo Nominuto Getúlio Rego: "Para onde vai o dinheiro?"

Durante o seu pronunciamento na tribuna da Casa, na tarde desta terça-feira (12), Getúlio leu trechos do projeto, onde diz que os recursos seriam utilizados em obras sociais, ambientais e na área de infraestrutura rodoviária. “Tudo isso é muito genérico”, reclamou o deputado, que queria mais informações. Na opinião dele, deveriam vir especificadas as obras que serão contempladas. “O governo quer que assinemos um cheque em branco para ele”, complementou ressaltando a alta quantia de quase meio bilhão de reais em empréstimos que na sua opinião podem gerar uma “doença financeira para os próximos governos pagarem”.Na manhã desta quarta-feira (13), o secretário estadual de Planejamento, Nelson Tavares, garantiu que as informações foram levantadas e ainda hoje serão entregues ao deputado. “Nós temos todo o interesse em agilizar este processo”, afirmou.A preocupação do secretário em apressar o envio dos dados para o deputado é justificável por atitudes como a do deputado Paulo Davim (PV), que disse: “Eu não vou votar em projeto que eu não tenho certeza do que se trata”.Em entrevista ao, Nelson Tavares esclareceu que as taxas de juros a serem aplicadas nos valores dos empréstimos dependerão de negociação. Ele explicou que para o primeiro no valor de R$ 167 milhões deve ser aplicada uma taxa de 7,75% e para o outro de R$ 300 milhões de 9,45% ao ano.“A princípio esses são os valores, mas se nós conseguirmos baixar, melhor. É um processo de negociação”, finalizou.