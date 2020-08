Copa do Brasil: equipes do RN não vencem na estréia

A estréia dos clubes potiguares na Copa do Brasil deste ano não foi das melhores. O América foi derrotado, de virada, pelo Confiança (SE) por 3 a 2 jogando em Aracaju. Já o Potiguar de Mossoró ficou no 2 a 2 contra o Bahia, no Nogueirão. Enquanto isso, o ABC empatou com o Fast em 1 a 1.Em Aracaju, o Confiança começou melhor que o América e aos 16 minutos abriu o placar com Da Silva, que invadiu a área do alvirrubro após bom passe e bateu forte no ângulo de Rodolfo. A equipe sergipana mal teve tempo para comemorar e no minuto seguinte o América empatou o jogo com Diego, que recebeu ótimo passe de Cleisson.O jogo continuou bom no primeiro tempo com boas chances de ambas as partes, mas a bola insistia em sair pela linha de fundo fazendo com que o empate permanecesse até o final.No segundo tempo, o América voltou melhor com mais posse de bola e trocando passes para envolver o adversário. Aos 24 minutos, o alvirrubro conseguiu a virada com o atacante Lúcio. Após passe em profundidade, ele invadiu a área e bateu na saída do goleiro colocando o América em vantagem. Oito minutos depois, Rinaldo teve uma chance muito boa de ampliar a vantagem fora de casa e, inclusive, eliminar o jogo de volta, em Natal.O castigo veio aos 34 minutos mais uma vez com Da Silva. A zaga do América vacilou e o atacante do Confiança não perdoou completando para o fundo do gol após boa troca de passes dentro da área alvirrubra.Para piorar a situação, o Confiança virou a partida aos 39 minutos. Da Silva, o artilheiro da noite, completou cruzamento vindo da esquerda e deu a vitória à equipe sergipana na estréia da Copa do Brasil. Para avançar à próxima fase da Copa do Brasil, o América precisa vencer o Confiança no jogo de volta.Já o ABC, conseguiu um empate pelo placar mínimo jogando fora de casa. O alvinegro foi recebido pelo Fast Clube (AM) no Vivaldão, e deu indicativos que voltaria para casa com uma vitória na bagagem. Depois de algumas jogadas de perigo ao gol do time mandante, Gabriel, aos 15 minutos, abriu o placar aproveitando o cruzamento de Simão.Seis minutos mais tarde, Paulinho Macaíba manda um forte chute no travessão do goleiro Ricardo e perde a oportunidade esticar o placar para os potiguares.

Ainda no primeiro tempo, a chuva dificultou a vida dos dois times ao deixar o gramado pesado. Aos 31 minutos, a situação complicou para o ABC. Ivan foi expulso pelo árbitro Rosinildo Galdino, depois que o atacante reclamou de uma falta cometida por Bazinho em cima de Paulinho Macaíba.

Com o jogo retomado e muita reclamação de ambas as partes, outra expulsão equilibrou o número de jogadores da partida. Bazinho acabou deixando o gramado mais cedo depois de uma falta dura em cima de Simão. No entanto, aos 41 minutos da primeira etapa, Ney Júnior deu números iguais em Manaus.

Na etapa complementar, chuva continuou castigando o gramado, acalmando os ânimos e a partida. Mesmo assim, o ABC ainda teve outra chance de aumentar o placar. Erandyr, aos sete minutos, soltou um forte chute que acabou encontrando novamente o travessão da meta manauara.

Com muitas faltas na partida, o árbitro assinalou três cartões amarelos. Pelo lado do ABC, Rogério foi punido após cometer falta em cima de Romero. O jogador do Fast também levou o amarelo. Ainda no time mandante, Maranhão acabou levando o cartão após dura falta em cima do mesmo Rogério, do ABC.

Único dos representantes do RN a estrear em casa, o Potiguar de Mossoró empatou com o Bahia em 2 a 2, no estádio Nogueirão. Os visitantes abriram o placar aos 20 minutos com Rubens Cardoso. Nove minutos depois, Helinho empatou para o Potiguar ainda no primeiro tempo. Aos 42 minutos, Beto colocou os baianos em vantagem.No segundo tempo, mais uma vez Helinho empatou para os mossoroenses. Dessa vez, aos 36 minutos e deu números finais ao jogo. Agora, para ir a próxima fase, o Potiguar precisa vencer ou empatar com plarcar acima de dois gols para se classificar. O jogo da volta está marcado para 19 de março.