ABC/UnP/Art&C embarca quinta-feira para o Desafio Nordeste de Futsal

A delegação do ABC/UnP/Art&C viaja na quinta-feira (16) para o município baiano de Paulo Afonso onde disputará o Desafio Nordeste de Futsal. O embarque está programado para às 7h30, em frente ao Posto Cirne, na avenida Prudente de Morais. O técnico Ernani Passaglia terá força máxima na competição. Léo Rumennigue recuperou-se de lesão e vai acompanhar o grupo alvinegro.



Recuperado de uma contusão na patela do joelho direito, Léo participou do último treino, realizado na manhã desta quarta-feira, no ginásio do Sagrada Família, e nada sentiu. Foram relacionados 13 atletas para o torneio: Matheus, Ricardo, Bizinho, Preto, Rafael Negão, Walber, Igor, Anderson, Dentinho, Léo Rumennigue, Fabyano, Kilmer e Betinho.



O ABC/UnP/Art&C está no mesmo grupo do Capela-SE, que venceu o Circuito Nordeste de Futsal, em Natal, além da Seleção de Abaré. No outro grupo estão Paulo Afonso-BA, Tigres-PE e Seleção de Alagoas. Os dois jogos da primeira fase serão disputados no final de semana. A semifinal acontecerá na segunda-feira, enquanto a decisão está marcada para o feriado de Tiradentes, no dia 21.



Fonte: Assessoria de imprensa ABC/UnP/Art&C