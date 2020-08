Debate sobre São Francisco vira discussão entre deputados

Fotos: Danilo Dantas Augusto Bezerra (DEM) trocou farpas com Ciro Gomes (PSB)

Antes mesmo de começar a falar, o palestrante e deputado federal Ciro Gomes (PSB) foi provocado pelo mediador, o deputado estadual de Sergipe, Augusto Bezerra (DEM), que conseguiu 25 minutos para rebatê-lo.O sergipano é contra as obras do rio São Francisco, cujo projeto foi elaborado por Ciro Gomes quando ele era ministro da Integração Nacional.Para Augusto Bezerra, as obras, o que ele chama de "transposição" e Ciro Gomes intitula de "integração das bacias hidrográficas com o São Francisco", beneficiará apenas o setor do agronegócio, salinizará a foz e aumentará a poluição das águas do Velho Chico. Ele afirmou que desconhecia técnicos que não fossem pagos pelo ministério favoráveis ao projeto.O democrata havia preparado um CD de apresentação. Ele iniciou sua fala lamentando que as obras tenham “começado de uma maneira terrível porque conseguiu colocar os irmãos nordestinos um contra o outro”.Bezerra chegou a elogiar a capacidade intelectual de Ciro Gomes. “Sabe por que o senhor é mais inteligente do que todo mundo aqui? Porque consegue ser feliz ao lado de Flora da novela”. A plateia caiu na gargalhada.O deputado sergipano duvidou que as obras serão finalizadas. “A transposição é outra transamazônica, não vai terminar”, e se referiu com ironia à maneira como o estado de Ciro Gomes foi contemplado. "O Ceará está de parabéns, porque se prepara há vários anos para a transposição e será o mais beneficiado", disse.Para cada declaração de um, o outro rebatia com ataques. Quando o Bezerra disse que o problema da seca do nordeste poderia ser resolvido com a construção de adutoras, Ciro Gomes comentou: “Ele está confundindo cano com água.”A discussão provocou reações apaixonadas também na plateia. O deputado Francisco Assis, da Paraíba, não gostou quando Bezerra acusou a construção de um canal da Paraíba de jogar dinheiro fora.Aos gritos de “irresponsável”, Francisco de Assis tomou o microfone do deputado e quase bate nele caso a turma do “deixa disso” não interviesse.Em outro momento, Ciro Gomes chegou a chamar os parlamentares presentes contrários ao projeto de “loucos”, porque rejeitavam uma obra de grande impacto econômico para uma região "miserável". Ele foi interrompido por outro deputado de Sergipe que lamentou ter "mandado o povo sergipano votar em Ciro Gomes". O ex-ministro rebateu dizendo que não acreditava em políticos que mandavam em seu povo.Os que não tinham coragem de se pronunciar, resmugavam frases como “não vou escutar essa besteira”. Muitos saíram do auditório.Inflamado pela discussão, Ciro Gomes perdeu o vôo de volta para Brasília e fez questão de responder um a um os pontos discutidos pelo adversário. O debate, que era para durar uma hora, durou quase quatro horas. O encontro está sendo transmitido ao vivo pela TV Assembleia.