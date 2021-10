América treina visando clássico; Marcelinho acertou sua rescisão

Site do América Guilherme Macuglia e preparadores traçam planos para o treino

Na manhã desta quarta-feira (29), o América realizou um trabalho tático e à tarde, às 15h30min, será ministrado um coletivo no CT Abílio Medeiros, em busca do entrosamento da equipe que irá estrear na Série B 2009.A estréia alvirrubra será dia 9 de maio contra o Atlético/GO, às 21h, no Machadão. O coletivo da tarde desta quarta também servirá para Guilherme Macuglia avaliar a melhor formação que disputará o clássico da solidariedade na próxima sexta-feira(01).O meio-campista Marcelinho assinou a sua rescisão contratual com o América. Após reunião realizada na tarde desta terça-feira (28/04), a diretoria e o atleta enfim chegaram a um acordo, a rescisão foi de forma amigável e consensual.Inteira: R$10,00 + 2 pacotes de produtos Nutriday ou Nutrilar.Estudante: R$ 5,00 + 2 pacotes de produtos Nutriday ou Nutrilar.Toda a renda será revertida para o Hospital Infantil Varela Santiago e os alimentos arrecadados serão entregues para o Armazém da Caridade.Esse clássico é uma iniciativa da Delphi Engenharia e da Multdia - fabricante dos produtos Nutriday e Nutrilar e patrocinadora dos clubes - com apoio do Governo do Estado, Prefeitura do Natal, Fecomércio e Federação Norte-riograndense de Futebol.