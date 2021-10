Campanha de vacinação deve imunizar 80% dos idosos

Fotos: Maiara Felipe

“Deixe a Gripe na Saudade. Vacine-se” é o slogan da campanha que pretende levar aos postos de vacinação do Rio Grande do Norte 243.618 idosos, o que corresponde a 80% desta parcela da população acima de 60 anos. Em Natal, a meta é imunizar 58.456 pessoas.“Os idosos não precisam ter medo de tomar a vacina e ter alguma reação adversa. Não há contra-indicação”, ressaltou a chefe do Setor de Vigilância Epidemiológica, Viviane Albuquerque. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) destaca ainda que a vacina é muito importante aos idosos que apresentam um quadro sensível ao vírus, onde muitas vezes, os casos de gripe acabam terminando em internações.“Nunca tive nenhuma reação.Pelo contrário, gripava sempre e agora quase não fico doente”disse a dona de casa, Dilma Maria de Souza, 50 anos. Para se vacinar, a secretaria recomenda levar o cartão de vacinação para fazer o controle das dosagens.A Secretaria Estadual de Saúde (Sesap) pretende aplicar 334.950 doses da vacina nos 1.632 postos disponíveis distribuidos pelo Rio Grande do Norte. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 80% da população idosa do país. A vacinação contra gripe segue até dia 8 de maio, em todas as unidades de saúde da SMS, das 8 às 17 horas.O vírus influenza que provoca a gripe é transmitido de pessoa para pessoa pelo ar, causando geralmente febre alta, dor de garganta, tosse, dores pelo corpo e cabeça, fraqueza e mal – estar, que pode evoluir para pneumonia ou outras doenças mais graves.