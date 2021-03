Souza atendeu o apelo da torcida e assina contrato Ontem, no Machadão, diante de tantos apelos, o craque resolveu que iria sim voltar a vestir a camisa do América; mas só pelos torcedores.

O craque volta única e exclusivamente pela torcida. Ontem pela manhã, o meia assinou contrato com o clube e vai se reapresentar para trabalhar fisicamente.



Em entrevista ao portal Nominuto.com, o craque Souza falou de vários assuntos, primeiro, o motivo principal do retorno; de quanto sofre como torcedor; do trabalho de recuperação e da esperança de poder ajudar o clube a sair da situação difícil que se encontra.



O motivo da volta:



- Estive ontem (quarta-feira, 25) no estádio. Vou a quase todos os jogos do América. E fiquei muito tocado com os apelos da torcida. Isso sempre tem um peso enorme. Estava, confesso, predisposto a nem pensar em jogar mais, contudo, situações se apresentam e me tocam demais. Criancinhas, idosos, adultos, homens, mulheres, todos apelando pelo meu retorno. Não suportei, resolvi que vou à luta de novo – contou.



Sobre voltar a jogar:



- Vou trabalhar, me dedicar ao máximo, e o desenrolar dos trabalhos é que vai dizer. Espero ficar pronto para a disputa da Série B. Não adianta querer antecipar meu retorno e sofre um mal maior, portanto, vou seguir trabalhando. Conversarei com os professores, fisioterapeutas, médicos e depois, se estiver bem volto a campo - disse.



RPG e Pilates:



- Venho me dedicando aos tratamentos de RPG e Pilates. Estou sentindo melhora sim, mas não posso negar que é muito desgastante, monótono, sacrificante mesmo. Vou continuar, ao mesmo tempo devo fazer o trabalho físico com o restante do grupo, tudo dentro das minhas possibilidades. Espero muito poder voltar a render meu máximo, e ter condições físicas para tal – acredita.



Situação do clube:



- Bem sei que o América atravessa uma situação muito complicada. Os resultados não vêm, estamos fora da Copa do Brasil, praticamente sem chance no Estadual, por isso acho que devemos ter muito zelo no planejamento para a Série B do Brasileiro. A torcida, se sentir que estamos tentando fazer o melhor, vai ficar do nosso lado, enfim, não podemos errar mais – constatou.