Palmeiras já está classificado por conta para a próxima fase A equipe alviverde tem 40 pontos, sem condição de ser alcançada por ninguém.

O Palmeiras já está classificado por conta para a próxima fase do Campeoanto Paulista. Na rodada do meio de semana, depois de vencer o Bragantino (2 a 1 - gols de Ortigoza; Jece, contra, fez o gol de honra do Bragantino) a equipe alviverde passou a reunir nada menos que 40 pontos.



Com isto, a esta altura do campeonato, ninguém pode matematicamente alcançar o Palmeiras.



O Corinthians ocupa o segundo lugar na classificação, com 34 pontos - o "Timão" empatou com a Ponte Preta em casa, 2 a 2 (gols de Ronaldo para o Corinthians; Leandrinho e Gum para a Ponte). Em terceiro está o São Paulo, com 34 pontos, após vencer o Noroeste na casa do adversário (2 a 1, gols de Washington e Jorge Wagner; Marcelinho fez o gol de honra do Noroeste). En quarto está a Portuguesa, com 31 pontos, que empatou diante do Mirassol (2 a 2, gols de Athirson e Fabríco Carvalho para a "Lusa"; Júnio Maranhão e Luís Ricardo para o Mirassol).



Fora isto, a rodada ainda teve uma goleada - o Guaratinguetá aplicou 5 a zero sobre o Ituano (gols de Careca, Edson Rocha, Wellington Amorim, Lins e Nino).



Eis os resultados da rodada:



24.03

Oeste 1 x 2 Mogi Mirim

Palmeiras 2 x 1 Bragantino

Barueri 2 x 2 Marília

São Caetano 2 x 0 Guarani



25.03

Santos 3 x 0 Santo André

Paulista 2 x 3 Botafogo

Portuguesa 2 x 2 Mirassol

Guaratinguetá 5 x 0 Ituano

Noroeste 1 x 2 São Paulo

Corinthians 2 x 2 Ponte Preta