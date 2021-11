Dia do Trabalho: militantes reivindicam direitos Ato político cultural será na praia do Meio, a partir das 9h.

Logo mais será realizado um Ato Político Cultural, na praia do Meio, com concentração a partir das 9h, hoje (1º) em frente ao Chaplin, com término na Praça dos Pescadores.



Entidades e movimentos sociais estão prepararam a programação para comemorar o 1º de maio, Dia do Trabalho, em Natal.



Na ocasião, será distribuída uma nota à população, trazendo reivindicações como a defesa do emprego e da renda, a redução da jornada de trabalho sem redução de salário e invesimentos nas áreas sociais.