Comissão discute hoje combate a dengue

daa parceira de todas as prefeituras da região metropolitana e secretarias municipais de Natal em prol da educação e orientação do combate a dengue.“Teremos hoje uma reunião com todos os atores do município do projeto de combate a dengue para discussão do controle e educação a doença”, afirma o médico.O coordenador explicou que esse ano o diferencial do combate a dengue será a ação conjunta com as secretarias e prefeituras da região metropolitana, com participação das cidades de Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante junto a Natal.Esse ano já foram registrados 127 casos de dengue nos meses de janeiro e fevereiro, mas segundo o coordenador do projeto, “não há como avaliar a situação desse ano”. Para Luiz Alberto, o quadro só poderá ser dimensionado após o termino do ciclo de visitas nas casas.O projeto de combate a dengue conta com um trabalho unificado dos agentes de saúde e do em parceria dos prefeitos da região metropolitana. “Natal convive com os surtos de dengue há 12 anos e nunca foi feito nenhum trabalho continuo em relação a doença”, afirma o médico.Como solução ele apresenta a melhoria nas condições de trabalho dos agentes que atuam em duas frentes: orientação aos moradores, destruindo focos de dengue e usando larvicidas nos locais atingidos e educação, nas conversas com as famílias para o não acumulo de água nos bairros de Natal.Sobre a notícia de que os bairros mais atingidos pela doença, o coordenador comenta que a relação é feita ano a ano. “Não temos a confirmação desses bairros, mas sabemos que o bairro de Igapó, Nordeste e Dix-Sept Rosado tem altos índices de infestação predial”, conclui.O motivo do índice de infestação nos bairros da zona norte e oeste é a concentração de classe mais desfavorecidas nesses bairros, aliados a coletiva de lixo ineficiente.Dessa forma, o médico espera que o número de casos de dengue em Natal seja minimizado, chegando a zero. “Ano passado tivemos um maior número de dengue hemorrágica. Mas esse ano, o reforço no atendimento dos médicos e enfermeiros nos postos de saúde e Programa de Saúde da Família queremos transformar a dengue em um comportamento endêmico, retirando os surtos da cidade”, confirma.No final do mês, de 23 a 27 de março, a Prefeitura vai realizar a Semana da Dengue para campanha de conscientização da população nos cuidados com o acumulo de lixos sólidos e vedação de caixas dágua.Confira abaixo a entrevista completa concedida aodesta sexta-feira (13).