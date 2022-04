Semana de Humanidades abre inscrições

As inscrições para a 17ª Semana de Humanidades, do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (Cchla) da UFRN estão abertas até a próxima sexta-feira (22) e podem ser feitas somente pelo e-mail [email protected] No evento, serão desenvolvidas diversas atividades, como palestras, mesas redondas, grupos de trabalhos, exposição de paineis, mostra de vídeos, apresentações artísticas, lançamentos de livros e revistas. Também este ano serão realizados o V Colóquio de Estudos Barrocos e o VII Colóquio Humanitas.A programação completa está disponível no site www.cchla.ufrn.br/humanidades2009 . Outras informações podem ser obtidas na secretaria do evento, que está funcionando na sala de eventos do Cchla (fone: 3215 3630).A Semana de Humanidades é realizada anualmente pelo Cchla com participantes da UFRN e de outras instituições do nordeste do país.Todas as atividades organizadas durante o evento são destinadas à comunidade científica em geral com o objetivo de divulgar os trabalhos acadêmicos e integrar conhecimentos.