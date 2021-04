Walter Alves concorda com redução dos gastos nos três poderes

Gabriela Duarte Deputado concorda com redução de gastos, mas afirma que o Governo precisa economizar primeiro.

O deputado lembrou que no ano passado o Rio Grande do Norte arrecadou 5,8 bilhões de reais e só investiu 4% desse valor. “O grande problema é que se aumenta a arrecadação, mas não os investimentos. Gastaram muito com o custeio da máquina e faltou os recursos para investir em melhorias, em obras importantes”, explica.Durante reunião com representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, realizada na última quinta-feira (26), a governadora apresentou dados e informou sobre a importância na redução dos gastos em todas as esferas do poder público, solicitado que cada um dos poderes pudesse economizar cerca de 25% dos gastos. Para o peemedebista, a Assembleia não terá dificuldades em colaborar, mas o Executivo terá mais facilidade para reduzir gastos.“Acho importante o corte (de gastos). Com certeza, a Assembleia vai colaborar com esta diminuição, até porque já é uma prerrogativa da Casa. Sabemos que o Governo do Estado precisa sim cortar gastos, porque a sua capacidade de investimentos é muito baixa”, disse o deputado.Walter Alves discordou que a reunião entre os três poderes e a solicitação da Governadora Wilma de Faria em pedir apoio ao Judiciário e Legislativo tenha a ver com a derrubada dos vetos do Orçamento Geral do Estado pelos deputados no inicio da semana passada.“Derrubamos vetos a emendas importantes. Diz respeito a apenas 0,5% do orçamento. Nada que possa prejudicar a administração estadual”, ressaltou o peemedebista.