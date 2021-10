Cai preço da carne de porco no RN

Fotos: Marília Rocha Gerente afirma que os preços da carne suína cairam.

O gerente da Uvifrios, Gilmar Paulinos, comenta que o temor da gripe suína, apesar de não ter contaminação via carne, está alterando os preços da carne de porco congelada em todo o Brasil. “Essa semana compramos a carne de porco nas indústrias com um preço mais barato em média de 10%”, destaca.Sobre a comercialização, o gerente afirma que continua no mesmo ritmo. “Fornecemos para hotéis, bares, restaurantes e eles continuam fazendo os pedidos na mesma quantidade”, conclui Gilmar.A empresa que hoje vende a picanha de porco por um preço médio de R$ 12, seguido do lombo suíno por R$ 11,20 e a costela de porco por R$ 8,80 já estuda a proposta de diminuir os valores para manter as vendas nos próximos dias.Enquanto as grandes empresas compram a carne suína dos produtores mineiros, com qualidade sanitária e marcas nacionais, os criadores do estado estão tendo prejuízos. Na manhã desta quarta-feira (29), um criador estava vendendo um porco inteiro por R$ 1,50 mostrando a dificuldade eu o setor passa.Segundo a Secretaria Estadual de Agricultura (Sape), o rebanho do Rio Grande do Norte tem hoje mais de 450 mil porcos concentrados principalmente na região Oeste, Agreste e Mato Grande. O monitoramento foi feito recentemente para o controle da peste suína que atingiu os rebanhos de Mossoró e Jucurutu e que ainda está em andamento.Apesar dos milhares de animais suínos no estado, a maneira de criação ainda é muito rudimentar, com o rebanho sendo criado solto, sem condições de higiene e controle de pragas.