Desempregado é morto a facadas e pedradas na Praia do Meio Iran Cid de Lima tinha 41 anos e foi morto na rua do Motor, na noite deste sábado 28.

O desempregado Iran Cid de Lima, de 41 anos, foi morto a golpes de faca e a pedradas na noite deste sábado (28) na rua do Motor, na Praia do Meio, zona Leste de Natal. A polícia ainda não sabe quem o matou e nem a motiva;ao do crime.



Segundo registro no Instituto Técnico e Científico e Polícia (Itep), Iran Cid morava na rua Altamira, também na Praia do Meio. O corpo de le foi encontrado com pelo menos duas perfurações de faca e vários hematomas na cabeça por volta das 23h30.



O caso será investigado pela equipe do 2º Distrito Policial, nas Rocas.