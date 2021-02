Quatro são presos por tráfico de drogas

De acordo com a polícia, Jadilson Oliveira da Silva, de 24 anos, estava em atitude suspeita quando foi abordado. Com ele, os policiais encontraram três pedras de crack e R$ 144 em notas de variados valores. Com isso, a polícia foi até a casa do acusado na mesma rua.Chegando lá, foram encontradas em cima do telhado da casa mais 27 pedras de crack, além de R$ 579 em espécie e R$ 310 em moedas. Diante dos fatos, os policiais prenderam Flaviano Bezerra, de 31 anos, Valério Gomes da Silva, de 28 anos, e Flavia Reinaldo de Lima, de 27 anos, conhecida como “Velha”.Jadilson Oliveira já responde a processo por tráfico de drogas e Flaviano é suspeito de participação em assaltos a alternativos. A quadrilha foi presa nesta tarde e encaminhada à Delegacia de Narcóticos (Denarc), onde foram autuados.