Basquete: Federação potiguar convoca quatro seleções Foram chamadas as seleções potiguares infanto-juvenil e juvenil femininas, mas dois times masculinos para a Copa Carlão.

deração Norte-Rio-Grandense de Basquete divulgou as listas de convocadas às seleções estaduais da modalidade, categorias infanto-Juvenil e Juvenil femininos, para as primeiras competições do período.



De quebra, foam convocados atletas para comporem duas equipes especiais para a Copa Carlão - que está prestes a começar. Por enquanto, apenas a primeira rodada é conhecida: nesta sexta (20.03), no ginásio do Colégio das Neves, a primeira partida é América-Imaculada x CDF, às 17h pela categoria infantil, seguindo-se Contemporâneo x Contemporâneo CV (18h, infantil) e América-Imaculada x AVAB (19h, adulto).





Os convocados



RN Infanto-Juvenil feminino



BRENA FERREIRA, BRUNA MARINHO, CAROLINA DIóGENES (CEI)

NICOLE MORENO, JÚLIA MARIA MEDEIROS, ÁCHYLA MIRIAM (MARISTA)

MARIA BEATRIZ, ANA BEATRIZ, ADRIANA COSTA,ANA BEATRIZ HORÁCIO,

KAHENA BRITO (AUXILIADORA)

EVELYN ALVES (FACEX)

MÔNICA FEITOSA, CLÁUDIA GRAZIELLE, GIULIANA DINIZ (DARWIN)

RAYANE ALANE, NATHÁLIA LOUISE, IASMIM ALANA, IRLANA MAURA, ANA CLÁUDIA ALBINO, BARBARA ARAÚJO (IMACULADA)

ALESSANDRA SALES (SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA)

MARIA ÍSIS (DOM BOSCO)



RN Juvenil Feminino



JÚLIA RENOR, NATÁLIA COUTINHO, AMANDA MELO, BRENDA FERREIRA (CEI)

AMANDA MELO TRINDADE, CAMILLE VALENÇA, MARIA HELENA, LUANA OLIVEIRA, KAROLINE MICHELLE, MARIANA CAVALCANTI, NICOLE MORENO (MARISTA)

LEANDRA DIAS, ANA RUTH SILVA, RAYANE ALANE (IMACULADA)

LARA CECÍLIA, CAMILA MAGINI DA COSTA (CONTEMPORÂNEO)

MARIA BEATRIZ, ANA BEATRIZ, ADRIANA COSTA (AUXILIADORA)

CLÁUDIA GRAZIELLE (DARWIN)



Copa Carlão, Equipe FNB 1/A



THIAGO JEFFERSON, MATHEUS MARTINS, THIAGO VALÉRIO, MARCELO DESCHAMPS, RAFAEL MASSIAH, PATETA, AÉCIO BRUNO, RONYGLEDSON, JEFFERSON HEITOR, CRINSTIANO LUNDBERG, GUILHERME VERAS, RAFAEL FAGUNDES, IAGO LEVI.



Copa Carlão, Equipe FNB 2/B



ALISSON PINHEIRO, ALYSON JOSÉ, LUCAS CAVALCANTE, IANDRO FERNANDES, MARCOS MONTENEGRO, LEONARDO FERNANDES, ANDRÉ LUIS, JÚLIO CÉSAR, ANDRÉ LUNDBERG, RAIMUNDO FERNANDES, SÁVIO VILELA, GUILHERME FREIRE, VITOR BOLD.