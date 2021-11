Funcarte vai investir R$ 130 mil em festas juninas Quadrilhas e arraiás interessados no auxílio financeiro devem procurar a Capitania das Artes até 10 de maio.

Este ano, serão investidos R$ 130 mil em festejos juninos promovidos pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundação Capitania das Artes (Funcarte). O edital foi divulgada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (30).



O auxílio-financeiro será divido será destinado a quadrilhas participantes do Festival Junino da Cidade do Natal (R$ 80 mil) e aos arraiás (R$ 50 mil) realizados exclusivamente em junho.



Os grupos que desejarem receber o auxílio devem procurar a Capitania até 10 de maio.



O arraial, para receber auxílio, deverá comprovar, com registro de fotos, vídeos, notas ou matérias jornalísticas, que se realiza há no mínimo dois anos. E a quadrilha deve ter participado do festival de 2008.



Não poderão receberão a verba pública entidades que tenham fins lucrativos; requerentes que não apresentem prestação de contas ou não tiveram, por qualquer motivo, as contas aprovadas pela Funcarte dos recursos em anos anteriores; igrejas e cultos religiosos e eventos que não tenham acesso gratuito ao público.