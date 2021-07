Ministério da Justiça consegue recompor orçamento do Pronasci Segundo Ministério, com a liberação, os recursos alcançarão R$ 900 milhões em 2009. Contudo, ainda restarão R$ 300 milhões para recompor o montante inicial.

O Ministério do Planejamento vai liberar R$ 235 milhões para o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), o que reduzirá o corte que afetou o orçamento do Ministério da Justiça. O assunto foi discutido hoje (13) entre os ministros do Planejamento, Paulo Bernardo, e da Justiça, Tarso Genro.



Segundo o Ministério da Justiça, com a liberação, os recursos do Pronasci alcançarão R$ 900 milhões em 2009. Contudo, ainda restarão R$ 300 milhões para recompor o montante inicial previsto para o programa.



Uma reunião está marcada para setembro, quando o Ministério do Planejamento poderá fazer novo desbloqueio de recursos. Ainda de acordo com o Ministério da Justiça, o corte não deverá comprometer o Pronasci, uma vez que a execução do programa é maior no fim do ano.



No detalhamento dos cortes, publicado no Diário Oficial da União em 30 de março último, o Planejamento bloqueou 41% do orçamento do Ministério da Justiça, atingindo em cheio o Pronasci.



Fonte: Agência Brasil