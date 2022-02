Semana do Filme Cult terá cinco filmes e programação surpresa

Divulação O Abominável Dr. Phibes (1971).

Desta vez o festival apresenta uma programação-surpresa antes das sessões anunciadas. A Semana reúne cinco obras obscuras da cinematografia mundial, negligenciadas pela tradicional ignorância do exibidor brasileiro.Para começar o ciclo cinematográfico, O Abominável Dr. Phibes (1971), de Robert Fuest, conta a intrigante história de um médico que conduz a execução premeditada de nove outros profissionais que seriam culpados pela morte de sua esposa durante uma cirurgia.Na quinta-feira (14) o filme será o franco-alemão Lua Negra (1975), dirigido por Louis Malle. Nele, uma jovem viajante encara situações surrealistas quem envolvem a guarda de uma anciã em uma mansão campestre.Alucarda (1978), do mexicano Juan López Moctezuma, relata a vida de uma noviça com sinais de possessão demoníaca. Quando Alucarda – uma jovem aliada – surge, os sintomas se agravam. O filme será na sexta-feira (15).No sábado (16) é a vez de A Maldição do Homem sem Rosto (1958), de Edward L. Cahn. Um corpo descoberto em escavação adquire vida e passa a perseguir mocinha nas proximidades do Museu de Pompeia, em Nápoles.O filme foi traduzido e legendado exclusivamente para o festival pelo cineclubista Rodrigo Hammer e pertence a um ciclo distinto da cinematografia norte-americana dos anos 50, época em que o gênero Noir dominava as telas, com poucos realizadores que ousavam apostar noutra linha de entretenimento.A sessão dominical (17) contará com o filme sueco Deixe Ela Entrar (2008), dirigido por Tomas Alfredson. A narrativa é em torno do desprezado Oscar, menino atormentado, que conhece o amor e a vingança por meio da amizade com Eli, vizinha que descobre ser vampira.A 3ª Semana do Filme Cult é oferecida pelo Cineclube Natal em parceria com o Teatro de Cultura Popular Chico Daniel (FJA). Os ingressos somente estarão à venda na bilheteria do TCP, antes das sessões.De acordo com os produtores, a iniciativa complementa uma série de ações da entidade que atualmente promove sessões periódicas em quatro pontos diferentes da cidade: o Nalva Melo Café Salão, a Assembleia Legislativa, o Teatro de Cultura Popular Chico Daniel e a Aliança Francesa.De 13 a 17 de maio, sempre às 18h30Teatro de Cultura Popular (TCP)Rua Jundiaí, 641 – Tirol (anexo à Fundação José Augusto)