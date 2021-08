Após resistência, Jackson Lago deixa sede do governo do Maranhão

Cedida Mário Lago deixa Palácio dos Leões

A segunda colocada nas eleições, Roseana Sarney, já foi empossada na tarde de ontem (17) na Assembléia Legislativa, mas estava despachando no Palácio Henrique de La Rocque, sede administrativa do governo. À noite, o TSE rejeitou recursos apresentados por Jackson Lago e por seu vice Luís Carlos Porto, contra a cassação.A Executiva Nacional do Partido Democrático Trabalhista divulgou nota reiterando solidariedade a Lago. “Cassar o mandato de Jackson Lago é um duro golpe na soberania popular exercida pelo sufrágio livre e universal do povo maranhense”, diz o comunicado.