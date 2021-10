Atletas à beira de um ataque de nervos

Apontado como principal motivo, o álcool foi descartado pelo próprio jogador, restando a análise do ambiente para traçar o verdadeiro motivo por trás da decisão de deixar o futebol em modo espera. A explicação encontra origem ainda no contexto social e familiar do atleta. Nascido e criado em uma das comunidades mais carentes do Rio de Janeiro, a Vila Cruzeiro, na Penha, Adriano cresceu e brilhou no futebol, fazendo fortuna em pouco menos de 10 anos de carreira.A rápida ascensão na profissão, a mudança para a Europa, pomposos salários e a distância da família e dos amigos compuseram o panorama propício para a instalação do conflito. Por trás da fama e do reconhecimento público, os atletas se apresentam como pessoas normais, despidas de fantasias de super-heróis, imperadores ou fenômenos, passando a apresentar fraquezas inerentes aos simples humanos.A paulista Kátia Rubio, psicóloga esportiva com experiência no tratamento de atletas brasileiros, explicou que a falta de estrutura psicológica pode prejudicar em algum momento os esportistas. A busca por resultados e a cobrança de todos os lados acabam desestabilizando os atletas que, sob forte pressão, tendem a cair de rendimento e a encarar o trabalho de uma forma cada vez mais desprazerosa.Rubio afirmou que a cobrança no meio esportivo é muito importante, mas deve-se adotar uma margem de segurança para que problemas não sejam aflorados. Em situações mais extremas, os atletas são exigidos pelos clubes, torcedores e uma cobrança adicional dos patrocinadores, que investem em um nome para promover financeiramente uma marca.Outra situação prejudicial se dá quando a família passa a forçar o profissional a manter um determinado padrão de vida."O esportista vive de resultados. Imagine se no esporte não houvesse cobrança? O difícil é estabelecer o limite dessa exigência. Assim, com o tempo, o atleta passa a não agir mais por ele, mas pela necessidade do clube ou instituição a qual ele representa no momento. Quem diz que é normal exigir demais de um sujeito não tem como mensurar ou avaliar qual o impacto disso sobre o indivíduo", destacou.O caso do "Imperador" não está isolado. Apesar de a maioria das situações de forte cobrança e desequilíbrio psicológico envolverem o futebol, Kátia chamou a atenção para os outros esportes e explicou que, apesar de não serem epidêmicas, inúmeras ocorrências envolvem atletas de ponta no vôlei, basquete, natação e atletismo.No entanto, as atenções acabam sendo voltadas aos gramados por ser a prática com maior representatividade e onde circulam os maiores salários da atualidade.A psicóloga acredita que o jogador da Inter de Milão blefou ao dizer que poderia parar com o futebol e que ele criou uma situação que o forçou àquela decisão para poder tirar um peso das costas. Para Kátia, o atacante apenas deu um tempo para que possa retomar o prazer de entrar em campo novamente, dessa vez de forma saudável.Outro ponto levantado pela psicóloga não está em fatores ligados ao futebol, e sim, à conjuntura social a qual o atleta esteve integrado em outra fase da vida. A questão econômica foi proposta como um dos mais fortes agravantes para a situação."A rápida ascensão econômica mexe com qualquer pessoa que não foi preparada para tal. Isso não diz respeito só aos atletas, mas até a uma pessoa sorteada em uma loteria que vê sua vida mudar radicalmente. É preciso estar bem estruturado", comentou.Atleta de quatro Olimpíadas e recordista mundial e brasileira há 19 anos nos 400m, Magnólia Figueiredo explicou sua situação no esporte ao longo de mais de 30 anos e tratou como "muito tranquila" a busca por resultados dentro das pistas de atletismo. Para ela, a cobrança foi fruto de um planejamento traçado desde quando ainda era atleta amadora e, por isso, não sofreu abalos psicológicos durante os treinamentos e competições.Ela ressalta que superou bem a mudança do anonimato ao estrelato, mas concordou que a mudança na carga de treinamento, a distância da família e a pressão são pontos que podem encerrar a carreira de atletas de ponta."A construção do que eu sou hoje aconteceu muito cedo, de forma saudável. Quando os resultados se consolidaram, eu estava preparada e amadurecida. O mesmo se deu quando saí da mídia e os holofotes se voltaram para outras pessoas. Eu sabia que isso iria acontecer", afirma.Magnólia também partilhou da informação da psicóloga Kátia Rubio ao revelar que a pressão sobre o atleta deve existir, contudo a forma com que isso acontece é o que pode diferenciar os excelentes resultados da nulidade.A recordista afirmou que a exigência do atleta com ele mesmo pode não ser salutar caso ele não saiba como administrar a pressão que vem de dentro para fora. "O resultado é que muitos atletas se perderam por aí", comentou Magnólia.Para tentar descobrir novas formas de lidar com esses casos, discussões vêm acontecendo no intuito de separar o atleta de uma máquina e enquadrá-lo como um profissional.Nesse sentido, Kátia Rubio comentou que os esportistas de alto rendimento não são pessoas fora dos padrões, mas indivíduos que têm necessidades e fraquezas, que pode e deve ser tratado. Ela enfatizou que, apesar de conseguir resultados que os outros não conseguem, de resto, os atletas têm toda a singularidade de uma pessoa normal.A pressão a que são submetidos os atletas ganha uma maior repercussão quando existe a obrigação de treinar e a dificuldade de parar. Se, por um lado, o desportista não rende mais o esperado nem pelo clube, nem por ele mesmo, e mesmo assim tenta manter a carga forte dos treinos, a obrigação tende a ser desagradável. Outra dificuldade que muitos esportistas encontram é sair de cena e deixar o glamour dos holofotes e do lado econômico."Muitos atletas alimentam o que o público e a mídia querem. Mas eles já sabem até onde podem ir. Quando ele chega até o ponto de pedir um tempo, não está sendo medroso e, sim, honesto.O alto rendimento é um comércio e muitos técnicos não se importam se a maturidade biológica dos esportistas está sendo respeitada. Ele pode até ganhar algum dinheiro momentaneamente, mas a carreira dele será encurtada por não saber respeitar esse limite", concluiu.