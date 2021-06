Potyguar está preparado para o domingo no Iberezão Para o "Leão do Seridó" basta o empate para seguir à final do turno, só que diante do Santa Cruz a equipe não pode cometer falhas.

O empate basta para o Potyguar confirmar de vez um lugar na final do segundo turno do Estadual - mas tendo que jogar na casa do adversário, mais ainda quando esse adversário é o Santa Cruz, convém não cometer falhas neste domingo (12). Com este pensamento, o técnico Neto Matias botou o time para trabalhar em plena Semana Santa.



Mais uma vez, alguns jogadores em tratamento no Departamento Médico, partiram para o sacrifício - como o atacante Quirino, que ora está no campo, ora no Deparamento Médico buscando uma solução para o dedão do pé inchado (o que não impediu "O Cara", como vem sendo chamado no Seridó, de reunir nove gols no decorrer do Estadual). Além dele, também têm se alternado entre o campo e o DM os atletas Gil Paraíba (o único desfalque certo), Jefferson, Alemão, Everaldo, Elian, Zeus e Thiago.



Em plena Sexta-Feira Santa, o técnico Neto Matias realizou um treino técnico-tático, seguido do aprimoramento de alguns detalhes. Hoje teve recreativo e cobranças de falta, além da divulgação da lista dos que irão a Santa Cruz neste domingo - Emerson, Elian, Ninha, Hugo, Gil Pernambuco, Roberto Goiano, Leandro Oliveira, Nilson, Thiago, Nininho, Renatinho, Josué, Carlinhos, Roquete, Alvinho, Quirino, Jefferson, Kleiton e Everaldo.



Com isto, o time mais provável para encarar o "Tricolor do Inharé" na casa do adversário é este - Nilson, Leandro Oliveira, Roquete, Gil Pernambuco, Everaldo; Nininho, Elian, Emerson, Thiago; Carlinhos e Quirino (que vai disposto a fazer mais alguns gols, isto se o Santa Cruz e o dedão do pé deixarem).