Homem faz assalto, rouba dois carros e é baleado após troca de tiros Acusado atirou contra policiais durante fuga e acabou sendo atingido no peito. Ele foi socorrido por uma equipe do Samu.

Um assaltante ainda não identificado foi alvejado por um tiro no peito, após cometer três crimes seguidos e atirar contra policiais militares. Neste momento, o acusado é socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e seu estado de saúde é considerado grave.



De acordo com a polícia, na tarde desta terça-feira (14), o assaltante, juntamente com um comparsa, invadiu a loja Prisma Cartuchos, no Centro da Cidade. Os dois fugiram de lá levando dinheiro e objetos. Depois disso, eles roubaram um carro e acabaram batendo no veículo.



Logo em seguida, a dupla roubou outro carro. Quando eles passavam pela rua Soldado Luiz Gonzaga, nas Rocas, foram abordados por policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar. Os assaltantes atiraram contra os policiais.



Na troca tiros, um deles foi alvejado no peito e caiu no local. O outro acusado conseguiu se evadir. Com o criminoso ferido, a polícia apreendeu uma pistola.