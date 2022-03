Vasco: Dorival Júnior pede atenção com o time do Vitória

Site do Vasco O técnico Dorival Júnior fala ao plantel do Vasco antes do treino

- O Vitória é um adversário muito complicado, campeão de seu estado, tem excelentes jogadores, de muita velocidade. Eu chamo a atenção para que estejamos muito preparados, porque será exigido muito nesse momento. Espero que estejamos bem atentos, porque vamos precisar de uma atenção especial dentro de campo – destacou.- Teremos dois jogos equilibradíssimos e não tem favorito para nenhuma partida. O campeonato vem exigindo um pouco mais e os jogos agora serão mais difíceis. Espero que o Vasco esteja realmente preparado para não ser surpreendido aqui dentro – comentou Dorival.Invicto na Copa do Brasil, o Vasco entra em campo nesta quarta-feira (13/05) para a 1ª partida das quartas-de-final da competição contra o Vitória, em São Januário. Autor do gol da vitória sobre o Brasiliense, Rodrigo Pimpão quer o time mantendo a disposição dos últimos jogos.- Temos que continuar com a mesma vontade e determinação do último jogo, onde vencemos o Brasiliense. Estamos fazendo bons jogos, e na quarta-feira temos que jogar bem e não podemos tomar gols aqui dentro de São Januário – disse o atacante.- Acompanhei um pouco do jogo do Vitória no domingo contra o Atlético e eles foram bem. O professor Dorival falou um pouco do time deles e nos passou algumas instruções. Temos que vencer – completou.Para o jogo desta quarta-feira (13/05) contra o Vitória, em São Januário, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil, o lateral Ramon quer contar com um elemento que vem sendo fundamental para as vitórias vascaínas: a torcida.- A torcida do Vasco é muito apaixonada, eles nos incentivam e nos motivam bastante. Essa torcida apaixonante faz com que nós tenhamos um maior desempenho dentro de campo e hoje vamos precisar muito desta torcida. Peço para que eles compareçam, nem que cheguem em cima da hora já que o horário dificulta, mas peço para que eles venham, porque vamos precisar mais do que nunca deles neste jogo – disse o lateral.- Será um jogo difícil e temos que ter atenção. O Vitória tem jogadores experientes e um time consistente, mas nossa equipe é forte quando marcamos lá de cima. Temos que ter a mesma vontade e atitude dos últimos jogos. Se conseguirmos marcar um gol, não poderemos relaxar. Não queremos cometer o mesmo erro da partida contra o Icasa em São Januário, onde deixamos eles empatarem a partida – completou.