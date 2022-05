Élida Bezerra assume interinamente direção do Walfredo Gurgel

A Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) informou que interinamente quem assumirá a direção geral do Hospital Estadual Walfredo Gurgel será a diretora do pronto-socorro, Élida Bezerra. Para a vaga de diretor administrativo financeiro, foi indicado Kleber Lomonte Texeira, no lugar de João Antonio Pinheiro Júnior.

O médico José Renato Machado foi exonerado no último sábado (16) para reassumir a Coordenadoria de Operações de Hospitais e Unidades de Referência (Cohur), onde esteve à frente há dois anos.Élida Bezerra disse, por meio da asessoria de imprensa do HWG, que não vai falar até que o nome dela seja publicado no Diário Oficial.