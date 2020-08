Potyguar volta a dispensar e contratar O clube curraisnovense está de olho na estreia do seguno turno, contra o Baraúnas no domingo (08.03)

O Potyguar, de Currais Novos, voltou a mexer - mais uma vez - em seu plantel, agora de olho no sgundo turno. Três atletas foram dispensados, cada um com uma justificativa: o lateral direito Pernambuco, por não corresponder em termos técnicos; o volante Alberto, por discordar de algumas normas da diretoria; e o atacante Gilkley, por contenção de despesas.



Saem três, entram outros três. O "Leão do Seridó" contratou o volante Gil e o meia-esquerda Renatinho, vindos do Real Independente; e o atacante Carlnhos, ex-ABC.



Enquanto isso, o plantel segue treinando. Hoje à tarde foi realizado o primeiro coletivo, no estádio Coronel José Bezerra; o técnico Netinho tratpou de montar um time mais atirado ao ataque - mas amargando alguns desfalques, como Elian e Hugo (recolhidos ao departamento Médico) e Jefferson (suspenso pelo terceiro cartão amarelo). No domingo (08.03), o Potyguar recebe no Bezerrão o Baraúnas.