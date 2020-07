Agaciel diz que declara mansão no IR desde 1996

Vlademir Alexandre Agaciel Maia garante que não renunciará ao cargo

Apresentando declaração de Imposto de Renda, certidão negativa e escritura, ele comprovou que declara a casa desde 1996, quando a comprou. O diretor-geral do Senado explica que pediu ao seu irmão, o deputado João Maia (PR), para que ele comprasse a casa que estava à venda e, após vender a residência em que morava, Agaciel faria o pagamento ao deputado. O pagamento, ainda de acordo com Agaciel, foi feito dois meses após a data em que João Maia comprou o imóvel.O diretor-geral também negou que os seus bens estivessem indisponíveis pela Justiça, e afirmou que a prova era a escritura original demonstrando que vendeu onde a casa que morava havia sido vendida, o que comprovaria que os seus bens não estavam indisponíveis pela Justiça.Além disso, Agaciel Maia também disse que “a afirmação de que estava escondendo a casa também não é verdadeira”. De acordo com o diretor-geral do Senado, “é estranho alguém dizer que você estava escondendo uma casa onde você mora há 13 anos”.Sobre o valor do imóvel, Agaciel afirmou que, por estar próximo a uma usina de tratamento de lixo, o imóvel está desvalorizado e poderia ser vendido por R$ 2,5 milhões, aproximadamente, e nunca por R$ 5 milhões.Mantido no cargo pelo presidente do Senado, José Sarney, Agaciel Maia disse que não pretende renunciar ao posto, afirmando que tem competência para exercê-lo e, por isso, está há 14 anos exercendo a função, após a passagem de sete presidente do Senado.*Com informações da Agência Brasil.