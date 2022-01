Sete presos fogem do 14º DP, em Felipe Camarão Fuga aconteceu na tarde desta quinta-feira (7) após os detentos serrarem uma grande da cela e derrubarem um portão de ferro.

O 14º Distrito Policial, em Felipe Camarão, registrou a fuga de sete presos na tarde desta quinta-feira (7). Dez detentos serraram as grades de uma das celas e chegaram ao solário da delegacia.



Lá, existe um portão de ferro, que foi derrubado pelos presos. Em seguida, os detentos foram em direção ao muro para pulá-lo e ir em direção ao mangue.



O delegado, que estava apenas com apenas um policial civil e o escrivão - deu tiros para o alto e três presos desistiram da fuga. Os demais conseguiram escapar.



Foi solicitado reforço à Polícia Militar, que chegou ao local e está no trabalho para recapturar os foragidos.