Campeonato Carioca: Vasco e Fla vão se mantendo na frente As duas equipes venceram fora, por 1 a zero; o Mesquita é o primeiro rebaixado.

As Eliminatórias da Copa não perdoaram ninguém - até o Campeonato Carioca teve parte da rodada de meio-de-semana adiantada. E na rodada que começou nesta terça (31.03), pela Taça Rio (o segundo turno), entre outros jogos, o Flamengo venceu o Americano na casa do adversário pela contagem mínima (1 a zero, gol de Juan) e se mantém na liderança do Grupo B.



Na rabeira do grupo, o Mesquita perdeu para o Duque de Caxias (4 a 2) e, sem obter um ponto sequer em sete rodadas - pontuação zero mesmo - , já está rebaixado.



Já no Grupo A quem segue em primeiro é o Vasco, que fez com o Macaé o que o Flamengo fez com o Americano: venceu na casa do adversário pela contagem mínima (1 a zero, gol de Rodrigo Pimpão).



A rodada continua na quinta (02.04), com Botafogo x Madureira, Friburguense x Resende e Fluminense x Boa Vista.



Eis os resultados desta terça (31.03):



Duque de Caxias 4 x 2 Mesquita

Bangu 2 x 1 Tigres do Brasil

Cabofriense 2 x 1 Volta Redonda

Americano 0 x 1 Flamengo

Macaé 0 x 1 Vasco da Gama