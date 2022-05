Benfica e CSKA querem tirar Ramires do Cruzeiro

Reprodução Jornais portugueses destacam aquisição de Ramirez

A publicação também destaca o interesse do CSKA Moscou, time russo dirigido pelo brasileiro Zico, que também teria entrado na disputa pelo bom jogador.Veja a notícia no site oficial do jornal A Bola:O médio brasileiro Ramires está cada vez mais perto de ser jogador do Benfica na próxima temporada.Ramires mais perto do Benfica. As negociações entre o Benfica e o Cruzeiro estão a ser conduzidas, no Brasil, por Paulo Gonçalves, assessor jurídico das águias e encontram-se bem encaminhadas.O sim definitivo, apurou A BOLA, ainda não foi dado e as conversações continuam noite dentro. A qualquer momento pode haver uma decisão.O Benfica está perto de chegar a acordo para a contratação do médio brasileiro Ramires, tendo mesmo um emissário em Belo Horizonte para fechar a negociação. A imprensa brasileira, contudo, revela esta terça-feira que o CSKA Moscovo também entrou na corrida.O clube russo, com forte contingente brasileiro, terá mesmo entrado forte nas negociações, avançando com proposta de oito milhões de euros, isto conforme é relatado.Já na época passada, porém, um clube da Rússia também tentou contratar o jogador, na altura o Lokomotiv Moscovo, oferecendo 7,5 milhões, mas Ramires recusou a possibilidade de actuar naquele país.