Dudu Nobre toca no Seis e Meia

Divulgação Dudu Nobre apresenta grandes sucessos de sua carreira

Os ingressos estão à venda na bilheteria do TAM ao preço de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia entrada).Apesar de ter apenas 34 anos, Dudu Nobre já compôs e mantém a parceria com veteranos do samba como Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, Almir Guineto, Leci Brandão e Martinho da Vila.Entre as músicas que fizeram mais sucesso, destacam-se “Vou botar teu nome na macumba”, em parceria com Zeca Pagodinho, “Posso até me apaixonar”, “Água da Minha Sede”, “Pro Amor Render”, gravada por Martinho da Vila, e ainda “Chegue Mais”, título de seu terceiro cd.Emplacou três sambas na escola de samba Aprendizes do Salgueiro, além de outros na Herdeiros da Vila, na Estrelinha da Mocidade e também na Império do Futuro, como compositor adolescente.Em 2004 Dudu lançou seu primeiro dvd, gravado ao vivo na casa de espetáculos Canecão, no Rio de Janeiro.O dvd/cd conta com diversas participações especiais como a do padrinho Zeca Pagodinho, o Grupo Fundo de Quintal, Lenine, Gabriel Pensador, MV Bill, Xande , do grupo Revelação, e Péricles, do Exaltasamba.