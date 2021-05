América está fora: a confirmação de todas as previsões O time rubro vem mal desde o início da temporada, quase não se classifica para o segundo turno, e agora se vê fora, focado somente na Série B

O América se despede do Campeonato Estadual. Nova derrota no Machadão para uma equipe do interior - 3 a 1 para o Santa Cruz - resultado que tira qualquer chance do time rubro pensar no título do segundo turno.



As atenções agora se voltam, todas, para a Série B do Brasileiro.



O resultado não poderia ser outro. Ninguém passa impune após cometer tantos erros.



E a diretroria do time rubro abusou de contratar errado, além de deixar solto, sem cobranças, sem vigilância os caros profissionais que trazia.



Quase todo dia os jogadores trazidos pela diretoria rubra estavam nos noticiários, infelizmente, não pelos gols marcados, grandes jogadas ou boas atuações.



O vai -e-vem se acentuou e, em momento algum, o time rubro conseguiu montar um grupo coeso, o resultado não poderia ser outro.



Já no primeiro turno, o time não chegou às finais e, aos trancos e barrancos, ainda agarrou uma chance para o segundo turno.



Um mau presságio que se confirmou com os péssimos resultados, tropeços no Machadão e nenhuma vitória verdadeiramente convincente.



Nas reta final, a direção acertou a contratação do técnico Guilherme Macuglia. Nem se fosse mágico, ele conseguiria mudar essa história tão rápido.



E agindo de forma inteligente, desta vez, a direção poupou o novo comandante desse vexame. E ele assume agora, a partir desta segunda-feira (6) com a missão única: a Série B.



Guilherme Macuglia, direção, Gilberto de Nadai, o novo gerente de futebol, têm até a estréia em Natal, contra o Atlético/GO, dia 9 de maio. Pouco mais de um mês. Será que vai dar tempo?



Certamente, já nesta segunda-feira, dia 6, a direção deve se reunir com a comissão técnica e definir os jogadores que devem ser dispensados, e aqueles que permanecem, assim como vai começar a definição dos reforços.



Gilberto de Nadai, em entrevista ao programa Câmara Esportiva, da tevê Câmara, semana passada, confirmou que existem sim essas listas, as definições.



E se existem, é claro que a diretoria vai correr para poder juntar o mais depressa possível o grupo que vai disputar a Série B.



A torcida que vaiou ontem, que se mostrou, de novo, indignada, tenho certeza, passado esse primeiro momento vai estar de novo ao lado do clube em mais uma luta.



O América só não pode mais se dar oa luxo de cometer tantos erros, de realizar tantas contratações equivocadas, pois um novo tropeço, fracasso, e o castigo de um rebaixamento poderá acarretar um prejuízo sem conserto.