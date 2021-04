Polícia investiga fuga de presos da delegacia de Felipe Camarão Presos Luiz Paulo da Silva Lima, João Batista Pereira da Silva e Mucivan da Silva fugiram do 14º DP no dia 11 passado.

O delegado Frank José Albuquerque Silva foi designado para, em caráter especial, apurar como se deu a fuga de três presos da delegacia de Felipe Camarão no dia 11 passado. Os presos Luiz Paulo da Silva Lima, João Batista Pereira da Silva e Mucivan da Silva fugiram do 14º DP, na zona Oeste de Natal, pela grade de ventilação.



Segundo registro na delegacia, o trio fugiu por volta das 2h do dia 11, após serrar a barra de ferro da grade de ventilação da cela onde estavam. Poucas horas antes de a fuga ter sido notada pelos agentes houve duas quedas de energia na delegacia provavelmente provocadas pelos detentos.



A designação de Frank Albuquerque para apurar a fuga foi publicada na edição desta terça-feira (31) do Diário Oficial do Estado (DOE) e é assinada pelo delegado geral de Polícia Civil (Degepol), Elias Nobre de Almeida Neto.