Unale debate participação das mulheres na política

Fotos: Elpídio Júnior

A Secretaria de Mulheres da Unale está coordenando a mesa composta também pelas deputadas Ana Cunha, do Pará, Larissa Rosado, do Rio Grande do Norte e Elina Carneiro, de Pernambuco.A diretora da Secretaria das Mulheres, deputada Ana Cunha, abriu o painel conversando sobre a inclusão das políticas públicas. “O debate é importante para valorização do trabalho da parlamentar, que exerce todas as funções de mulher: mãe, esposa, profissional e ainda política”, afirma.As deputadas estão apresentando os projetos desenvolvidos por elas nos estados nordestinos, discutindo realidades e apresentando soluções futuras.