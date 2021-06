Luís Carlos definirá posição depois da votação da Reforma

Fotos: Gabriela Duarte Luís Carlos, sobre o tamanho da Reforma: "Aquilo é quase uma apostila".

“Naquela discussão eu acompanhei o líder e fui para a oposição”, relembrou o vereador do PMDB hoje (7), durante entrevista aoda, referindo-se ao pedido feito por Enildo Alves para que o vereador saísse da bancada depois de receber críticas sobre as votações dos projetos do Executivo. Até agora, os 18 projetos enviados entraram para votação em regime de urgência.Agora, ele quer ver qual será o “comportamento” da bancada durante a votação da Reforma, que começa amanhã (8) e termina na terça-feira (14) pós-Semana Santa. “Ela já vai tramitar em regime de urgência”, lamentou.Apesar da promessa que enviaria o projeto semana passada, a Reforma, que é dividida em cinco Projetos de Lei, só chegou às mãos dos vereadores no sábado (4). Ele admitiu que ainda não leu o conteúdo completo da proposta. “Aquilo é quase uma apostila”, brincou.Segundo o entrevistado, que ainda está se profundando na proposta, a mudança trará mais modernidade à administração municipal, mas deve sofrer alguns ajustes. O Projeto de Lei 3, que trata das gratificações dos funcionários, foi recebida apenas ontem ao meio-dia.Confira abaixo a entrevista completa concedida aodesta terça feira (7).