Damião Pita é confirmado na Cehab; Porpino vai para Emprotur Engenheiro assume Companhia, em substituição a Dâmocles Trinta. Suplente de deputado será o presidente da Empresa Potiguar de Promoção Turística.

A reforma no secretariado da governadora Wilma de Faria continua. Na tarde desta quinta-feira (9), o engenheiro Damião Pita, ex-secretário de Obras e Viação da Prefeitura de Natal, foi confirmado para assumir a presidência da Cehab (Companhia Estadual de Habitação). Ele substitui Dâmocles Trinta, que foi para a Secretaria de Infraestrutura.



Outra mudança ocorreu na Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur). Sem espaço na equipe, depois da exoneração da Secretaria de Articulação com os Municípios, o suplente de deputado Cláudio Porpino foi convidado para assumir o órgão do turismo do Estado. Armando José, que estava no cargo de presidente, será Diretor de Operações.



Cláudio Porpino assume a Emprotur com orçamento de R$ 10 milhões, valor anunciado pela governadora Wilma de Faria ano passado. Ele chega com a empresa bem organizada e que preparava o lançamento do site da empresa na próxima semana. .