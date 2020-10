Potiguar Virna volta às quadras hoje

CBV Virna ficou fora das quadras por três semanas e está à disposição do técnico Bernardinho.

A veterana atacante está recuperada de uma tendinite no pé esquerdo que a afastou das quadras por três semanas e está à disposição do técnico Bernardinho. "Foram dias angustiantes de tratamento em período integral. Até sonhei com a fisioterapia. É o tipo da lesão chata porque para logo de incomodar, mas se você não fizer o tratamento completo, ela volta a doer e volta à estaca zero. Mas felizmente deu tudo certo, me recuperei e estou aí novamente", disse Virna."Treinei bem esta semana, sem sentir qualquer tipo de dor e estou bastante confiante em poder ajudar minha equipe nesta partida tão difícil", continuou a atacante."Enfrentar o Osasco é sempre complicado. Elas têm um conjunto muito bom e todo e qualquer descuido pode ser fatal. Elas jogarão em casa, com o apoio da torcida e não podemos perder a concentração", finalizou Virna.