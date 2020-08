Adesão no município chega a 90%, segundo sindicato Segundo Sindicato dos Trabalhadores em Educação, a partir desta quarta-feira (4) 90% das escolas do município estão em greve.

A partir desta quarta-feira (4), 90% das escolas municipais estão oficialmente em greve. A informação foi confirmada pela coordenadora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Rio Grande do Norte (Sinte-RN), Fátima Cardoso.



“Na segunda-feira (2) a greve foi deliberada, em assembléia. Ontem, os professores foram às escolas para informar aos pais dos alunos e hoje os trabalhos nas escolas estão paralisados”, informa. Durante o período da tarde uma nova avaliação da greve será feita.



O Sinte argumenta foi apresentada pela gestão anterior uma proposta para a categoria, cuja oferta foi de aumento de 12% em abril.



Segundo a coordenadora do sindicato, os professores apresentaram uma contraproposta solicitando um piso salarial de acordo com o Plano de Cargos Carreiras e Salários (PCCS) e uma reposição de perdas salariais entre 1995 e 2004.



Ainda segundo a coordenadora, como não houve resposta sobre a contraproposta, “decidimos entrar em greve”.