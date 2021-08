Discussão familiar mata mulher Terezinha Dantas residia em Santo Antônio, povoado do município de Parelhas.

Terezinha Dantas Assis Costa, de 45 anos, sofreu infarto fulminante após discutir com familiares nas proximidades de um posto de combustíveis localizado na entrada da Redinha Velha, por volta das 9h40 deste sábado (18).



A mulher participava de excursão e vinha do Povoado Santo Antônio, pertencente ao município de Parelhas, distante 232 quilômetros de Natal.



De acordo com as informações do Capitão Vilela, que cuidou do caso, as pessoas não quiseram comentar os motivos da briga.