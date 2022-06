Ministra Dilma retoma agenda de trabalho

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, retornou nesta sexta-feira (22) ao trabalho com compromissos em São Paulo e Brasília. Dilma foi internada na noite da última segunda-feira (18), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ter sentido fortes dores nas pernas em consequência de reações a tratamento quimioterápico. A ministra recebeu alta na quarta-feira e permaneceu em São Paulo descansando.Pela manhã, Dilma se reuniu com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, no escritório da Petrobras, em São Paulo. À tarde, ela retorna a Brasília e despacha no Centro Cultural Banco do Brasil, sede provisória da Presidência da República – o Palácio do Planalto passa por reformas.A ministra fez uma cirurgia em abril para retirada de um nódulo embaixo da axila. O diagnóstico foi de linfoma, um tipo de câncer no sistema linfático, e o tratamento prevê sessões de quimioterapia. No dia 14, a ministra se submeteu a quimioterapia que provocou as dores que a levaram a retornar ao hospital.Fonte: Agência Brasil