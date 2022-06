Goleiros brilham, e São Paulo e Palmeiras ficam no empate sem gols

Site do São Paulo Técnico Muricy Ramalho acha que o São Paulo jogou para vencer

Tricolor fez bom primeiro tempo, mas não conseguiu balançar as redes do rival alviverde. Em sua estreia como titular, Denis brilhou nas metas da equipeO primeiro clássico do São Paulo neste Campeonato Brasileiro veio em um momento-chave, já que serviu de teste para a equipe saber como será a disputa das quartas-de-final da Copa Libertadores: difícil.Jogando no Palestra Itália, o clube enfrentou o Palmeiras, que também se prepara para os próximos jogos da competição continental, e em um duelo equilibrado o Tricolor empatou em 0 a 0 com o alvi-verde.Sem Borges, Jean, Renato Silva, Rodrigo e Rogério Ceni, o embate proporcionou a agradável confirmação do goleiro Denis, que mais uma vez se mostrou seguro para defender o Tricolor. Eduardo Costa voltou a ser escalado, assim como Richarlyson.Dessa forma, a equipe atuou em um novo sistema de jogo, com uma linha defensiva e um losango no meio-de-campo: Eduardo Costa atuou centralizado, Jorge Wagner e Hernanes cuidavam da esquerda e da direita, respectivamente, enquanto Hugo permaneceu livre.Com essa formação, nos primeiros vinte minutos o jogo foi são-paulino. A equipe teve pelo menos quatro chances absolutamente claras de gol, que não foram completadas em parte devido ao acaso e em outra parte devido a Marcos. O goleiro palmeirense fez duas defesas dificílimas na cabeçada de André Dias e no voleio de Washington.O rival acordou e também exigiu que Denis mostrasse sua qualidade, como fez ao espalmar chute de Keirrison, que estava há poucos passos de distância do gol. O primeiro tempo terminou empatado, mas mostrou um excelente jogo aos torcedores.A segunda etapa começou com o Palmeiras tentando o gol de todas as formas, mas não conseguindo. Muricy promoveu as entradas de Arouca, Junior Cesar e André Lima nos lugares de Hernanes, Hugo e Jorge Wagner.E após a expulsão de Maurício Ramos (que recebeu o segundo cartão amarelo após derrubar Dagoberto), o São Paulo foi superior, tendo chances de abrir o placar, mas sendo impedido por defesas de Marcos. O Tricolor teve Richarlyson expulso, mas a perda não influenciou no resultado: empate no Palestra.O São Paulo se reapresenta nesta segunda-feira à tarde visando o difícil jogo contra o Cruzeiro, na próxima quarta-feira, em Belo Horizonte. A equipe volta a disputar o Campeonato Brasileiro no domingo que vem, dia 31, também contra o time de Minas Gerais, no estádio do Morumbi.7min - No primeiro lance de ataque do São Paulo, Hugo recebeu no meio-campo, e livre de marcação chutou forte, de forma rasteira. Marcos pegou e soltou, mas conseguiu segurar a bola9min - Hugo cruzou, Washington cabeceou, a jogada sobrou para André Dias, que arrematou com a cabeça, mas a bola foi defendida por Marcos. Na sobra, o camisa 3 foi quem lançou para a área e Jorge Wagner completou, mas o cabeceio saiu por cima da meta palmeirense12min - Sozinho pela esquerda, na entrada da área, Dagoberto recebeu a bola. O jogador chutou para o gol, mas a jogada foi desviada12min - Hugo fez bela jogada individual pelo lado esquerdo do ataque e cruzou rasteiro para Washington, mas a defesa tirou o perigo de perto do gol16min - Em jogada individual de Washington, que segurou a bola na área, o Tricolor ganhou escanteio. Jorge Wagner bateu, Zé Luis desviou e a bola passou por um palmeirense antes de sair em tiro de canto, agora do lado esquerdo. O camisa 7 cobrou mais uma vez, Miranda cabeceou com muito perigo, mas a jogada saiu pela linha de fundo17min - Punição!!! Zé Luis recebeu cartão amarelo por falta em Armero19min - Dagoberto desceu com velocidade pela direita e fez belo cruzamento, que foi desviado pelos palmeirenses e não foi aproveitado por nenhum jogador do Tricolor20min - Denis fez sua primeira defesa no jogo, quando Diego Souza fez a batida do meio-de-campo e o arqueiro espalmou para o lado direito do campo22min - Jumar derrubou Dagoberto na entrada da área, pelo lado esquerdo. Hernanes fez a cobrança, mas a bola ficou na barreira32min - Denis fez defesa fantástica. Cleiton Xavier fez o cruzamento pela direita e Keirrison, na cara do gol, bateu muito forte, mas o camisa 12 espalmou de forma excelente!!!!34min - Punição!!! Jumar recebeu cartão amarelo após derrubar Dagoberto, que havia dado um chapéu no palmeirense38min - Jorge Wagner fez a cobrança a bola desviou em Marcão e sobrou limpa para Washington. O atacante, de voleio, deu o tiro à queima-roupa de Marcos, que defendeu de forma brilhante44min - Dagoberto fez excelente jogada pelo meio-campo e achou Washington, que se posicionava sozinho na frente. O jogador ganhou de três zagueiros e viu Hernanes chegando pela direita. O camisa 10 recebeu e fez o cruzamento para o próprio Washington, mas o Coração Valante não conseguiu cabecear44min - Punição!!! Maurício Ramos recebeu cartão amarelo46min - Fim de primeiro tempo1min - Recomeça o jogo. Lenny e Souza entram nos lugares de Danilo e Mozart, respectivamente1min - Jorge Wagner partiu em velocidade pela esquerda e foi lançado por Hugo, mas o assistente marcou o impedimento do camisa 73min - Denis segurou mais um arremate palmeirense. O goleiro defendeu firme a batida de Cleiton Xavier, que havia chutado de fora da área, pelo lado direito15min - Substituição!!! Hernanes sai de campo para a entrada de Arouca24min - Hugo foi atingido e sentiu uma contusão. O jogador será substituido25min - Substituição!!! Junior Cesar entra em campo no lugar do meio-campista26min - Substituição!!! Ortigoza está em campo no lugar de Keirrison30min - Expulsão!!! Maurício Ramos derrubou Dagoberto, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo38min - Substituição!!! André Lima entra em campo no lugar de Jorge Wagner44min - Dagoberto recebeu belíssimo lançamento na ponta direita da área. O jogador bateu forte, mas Marcos desviou em escanteio47min - Washington recebeu a bola sozinho na entrada da área. O jogador girou várias vezes e completou para o gol, mas Marcos defendeu com o pé47min - Expulsão!!! Richarlyson está expulso de campo49min - Fim de jogoMarcos; Danilo (Lenny), Maurício Ramos e Marcão; Wendel, Jumar, Cleiton Xavier, Mozart (Souza) e Armero; Diego Souza e Keirrison (Ortigoza).Técnico: Vanderlei LuxemburgoDenis; Zé Luis, André Dias, Miranda e Richarlyson; Eduardo Costa, Hernanes (Arouca), Hugo (Junior Cesar) e Jorge Wagner (André Lima); Dagoberto e Washington.Técnico: Muricy Ramalho24/05/2009 (domingo)estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP)Rodrigo Braghetto (SP): 12.023 pessoas (23 não pagantes) e R$ 472.201,24: Jumar e Maurício Ramos (PAL); Zé Luis (SÃO): Maurício Ramos (PAL) e Richarlyson (SÃO)