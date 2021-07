Prefeitura potiguar decreta estado de calamidade devido a cortes no FPM

A Prefeitura de Caiçara do Rio do Vento, cidade distante 95 quilômetros de Natal, decretou estado de calamidade pública por instabilidade financeira causada pela defasagem das alíquotas do Fundo de Participação dos Municípios ((FPM). Em decreto, o prefeito Francisco Edson Barbosa diz que essa defasagem provocou “fortes cortes na receita municipal” e que, por isso, vai “reduzir de forma drástica as despesas públicas”.Francisco Edson Barbosa reduziu a jornada de trabalho dos servidores públicos municipais, que darão expediente das 7h30 às 12h30 diariamente. Ele determinou “o corte das ligações telefônicas, redução de consumo de energia elétrica e água”.Além disso, o prefeito resolveu “eliminar da folha de pagamentos todos os proventos que não sejam salário base, insalubridade, quinquênios, adicional noturno, periculosidade e plantões”.O decreto não determina prazo para fim das contenções de despesas públicas em Caiçara do Rio dos Ventos.

A Prefeitura de Espírito Santo, município a 69 quilômetros de Natal, também decretou situação de emergência financeira e administrativa. Mas por outro motivo. Em decreto, o prefeito Francisco Araújo de Souza alega que assumiu a administração com prédios, máquinas e veículos públicos sucateados e que há "total ausência de documentos na sede do Município, inclusive os procedimentos licitatórios já realizados em 2009".

Ele fala que há problemas nas áreas da Saúde e da Educação, como a falta de ambulâncias e de transporte escolar.

Francisco Araújo de Souza determinou que "os gastos públicos só poderão ser realizados após requisição do secretário competente e autorização expressa do prefeito".