PRF prende casal inglês por embriaguez ao volante e corrupção Lorraine Vioet Mkandawir, de 36 anos, e Sahr Thomas Kebbie, 34, foram presos por embriaguez ao volante e corrupção ativa, respectivamente.

Numa fiscalização de rotina no posto da PRF em São José de Mipibu, por volta das 2h15 deste domingo (19), policiais rodoviários federais prenderam o casal estrangeiro Lorraine Vioet Mkandawir, de 36 anos, e Sahr Thomas Kebbie, 34, por embriaguez ao volante e corrupção ativa, respectivamente.



Lorraine conduzia o veículo GM Celta de placa MZK 0695/RN e ao ser abordada e submetida ao teste de bafômetro, foi constatado o teor de 0,45 miligramas de álcool por litro de ar expelido. O teor apurado estava acima do limite permitido por lei que é de 0,10 mg/l. Em seguida o seu companheiro tentou subornar os policiais, oferecendo a quantia de R$ 50.



Nesse momento, foi dada voz de prisão de Sahr Thomas, sendo este conduzido juntamente com a condutora do Celta para a Superintendência de Polícia Federal, em Natal. O casal de ingleses reside na região metropolitana de Natal há mais de um ano.