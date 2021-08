Atendimento em primeiro lugar

A portabilidade dos planos de saúde é a possibilidade de o consumidor trocar de plano sem cumprir novamente as carências.É um período pré-determinado no início de um contrato, durante o qual você não pode usar integralmente os serviços oferecidos pelo plano. As carências podem variar no número de dias, de acordo com o que for estabelecido em contrato.Não. A norma se aplica apenas aos planos individuais e familiares, contratados a partir de janeiro de 1999 ou adaptados.As novas regras entraram em vigor no início do mês de abril.Sim. Na hipótese de contratação familiar em que o direito à portabilidade de carências não seja exercido por todos os membros do grupo, o contrato será mantido, extinguindo-se o vínculo apenas daqueles que exerceram o referido direito.Em 15 de janeiro de 2009, foi publicado no Diário Oficial da União a Resolução Normativa nº 186, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que regulamentou a mobilidade com portabilidade de carências nos planos de saúde.A partir dessa data, as operadoras de planos privados de assistência à saúde tiveram um prazo de 90 dias para se adaptarem às novas regras.Sim. O projeto de mobilidade com portabilidade de carências faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal - PAC da Saúde (Mais Saúde). A portabilidade é considerada pela ANS como importante instrumento de estímulo a concorrência no mercado de saúde suplementar, permitindo que os consumidores tenham mais liberdade de escolhas.É a contratação de um plano privado de assistência à saúde com registro de produto na ANS na mesma ou em outra operadora, concomitantemente à rescisão do contrato referente a um plano privado de assistência à saúde, contratado após 1º de janeiro de 1999 ou adaptado à Lei n.º 9.656, de 1998, em tipo compatível, observado o prazo de permanência, na qual o beneficiário está dispensado do cumprimento de novos períodos de carência ou cobertura parcial temporária.Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a medida vai atingir cerca de 6 milhões de beneficiários de planos em todo o Brasil.A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) divulgou que cerca de 108.117 pessoas no Estado serão beneficiadas com a nova regra.Primeiramente o beneficiário deve estar em dia com a mensalidade. Além disso, ele deve estar há pelo menos dois anos na operadora de origem ou três anos caso tenha cumprido a cobertura parcial temporária ou nos casos de doenças e lesões pré-existentes. A partir da segunda portabilidade, prazo de permanência passa a ser de dois anos para todos.Outro ponto é que a mobilidade só poderá ser pedida no período entre o mês de aniversário do contrato e o mês seguinte. Outro requisito é que a portabilidade de carências não poderá ser exercida para planos de destino que estejam cancelados ou com comercialização suspensa. E a portabilidade de carências não poderá ser oferecida por operadoras em processo de alienação compulsória de sua carteira ou em processo de oferta pública do cadastro de beneficiários ou em liquidação extrajudicial.Anteriormente, o beneficiário de plano de saúde individual tinha direito a sair de uma operadora e contratar plano em outra (mobilidade) a qualquer tempo. Porém, o cumprimento do período de carência não o isentava de ter que cumprir novamente esse prazo ao trocar de operadora. Com a entrada em vigor da mobilidade com portabilidade de carência, o beneficiário tem mais facilidade para trocar de plano, caso não esteja satisfeito com a assistência prestada.Não. A troca só será permitida entre planos equivalentes ou um para um plano inferior. A ANS disponibilizará um aplicativo onde o beneficiário poderá consultar os planos compatíveis para fins de portabilidade.Nesse caso a portabilidade não será possível. Caso opte por trocar de operadora, o beneficiário precisará cumprir todos os prazos de carência novamente. Caso o beneficiário opte por permanecer na mesma operadora, esta não poderá dar cobertura parcial temporária às doenças e lesões preexistentes, mas poderá exigir o cumprimento dos períodos de carência previstos na Lei n.º 9656, de 1998.Nesse caso, a regra de portabilidade não se aplicará. O beneficiário deverá cumprir todos os prazos de carência e permanecer no plano de origem por pelo menos dois anos, ou três, caso esteja em cobertura parcial temporária, para que tenha condições de avaliar o atendimento prestado. Somente após esse período será possível mudar de plano levando consigo as carências cumpridas.Serão usados diversos critérios, tais como: abrangência geográfica (nacional, estadual ou municipal), segmentação assistencial (ambulatorial, hospitalar, com odontologia, sem odontologia), tipo de contratação e faixa de preços. Nesse caso, a ANS também disponibilizará um aplicativo onde o beneficiário poderá consultar os planos compatíveis para fins de portabilidade.Não.A operadora poderá ser multada em até 50 mil reais.Sim, desde que esteja na mesma faixa estabelecida pela ANS. Por outro lado poderá ser mais barato, e até estar em faixa de preço inferior.O assunto está sendo amplamente divulgado no site www.ans.gov.br , da Agência Nacional Saúde Suplementar (ANS).