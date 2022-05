Deputados homologam Onofre Neto novo procurador geral de Justiça

Elpídio Júnior Manoel Onofre Neto: unanimidade em votação secreta.

Antes de ser indicado, o promotor enfrentou uma eleição entre os procuradores do Estado e recebeu 192 votos contra seu adversário, Jovino Pereira, que obteve 62 votos.O próximo e último passo do processo de escolha é a nomeação de Manoel Onofre pela governadora Wilma de Faria (PSB). Com apenas 36 anos, ele será o procurador geral de Justiça mais jovem do Brasil.