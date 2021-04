Enildo e Hermano são descartados para assumir Saúde

Elpídio Júnior Lucena é responsável por "veto" a dois possíveis secretários de Saúde.

Preocupado com a situação do DEM na Assembleia Legislativa, Getúlio está hesitando em assumir a pasta e, segundo o líder da prefeita na Câmara, não há outra opção. Enildo Alves, inclusive, confirma que o seu nome chegou a ser pensado por Micarla.“O meu nome chegou a ser cogitado, pensado pela prefeita, mas o problema é que quem assumiria a vaga seria Lucena, que é um opositor ferrenho da prefeita. Outro nome que também poderia ser indicado, o vereador Hermano Morais, tem o mesmo problema”, declarou o vereador do PSB, lembrando a coligação do seu partido com PMDB e PT em 2008.O atual secretário, Levi Jales, já afirmou que pretende deixar a pasta ainda nesta terça-feira (31) devido aos compromissos profissionais já agendados. Na opinião do ainda gestor, a sua função deveria ser exercida por alguém com característica política.