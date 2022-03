Americano desaparecido deve ter sofrido lapso de memória

Cedida

“Uma vez, aconteceu algo semelhante lá nos Estados Unidos. Ele perdeu a memória e ficou sem senso de orientação. Com isso, acreditamos que um lapso tenha se repetido e Andrew pode estar perdido”, destacou José Cabral.O americano Andrew Mc. Kinney, diretor da escola de idiomas Mc Kinneys English School, localizada na rua Apodi, está desaparecido desde a manhã desta segunda-feira (11). Ele saía da escola quando foi visto pela última vez, por volta das 8h30.No início da tarde desta terça-feira (12), os familiares do professor estiveram na Delegacia de Capturas para conversar com o delegado Maurílio Pinto. Eles já haviam registrado o desaparecimento nesta segunda-feira, mas, foram a Decap informar sobre uma possível pista do paradeiro de Andrew.“Nós recebemos umas informações que podem levar ao americano. São pistas que estão sendo checadas nesta tarde”, explicou o delegado Maurílio Pinto. De acordo com o titular da Decap, uma pessoa teria telefonado para família afirmando ter visto um homem com características semelhantes ao de Andrew.