Vagner afirma que missão do Gabinete Civil é abrangente

Elpídio Júnior Vagner saiu do Planejamento e assumiu o Gabinete Civil

“A missão no Gabinete Civil é mais abrangente, com foco na área de articulação política e administrativa” frisa.O secretário diferenciou o trabalho anterior, qualificando de “coordenação de execução de orçamento e financeira” do Governo, lembrando que o trabalho da nova pasta é bem maior. “É um desafio mais complexo no Gabinete Civil, com estruturação política e administrativa do Governo”, afirma Vagner.