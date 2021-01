Ciel é confirmado no América O jogador só deve ser apresentado no clube no sábado (21) ou na segunda-feira (23).

Depois da confirmação do zagueiro Daniel Melo na quinta-feira (19), o América anunciou a contratação do atacante Ciel, que tem passagens por clubes como Santa Cruz-PE (2005); Salgueiro-PE (2006); Icasa-CE (2006, 2007); Busan Ipark - Coréia do Sul (2008); Ceará-CE (2008) e atualmente estava no Fluminense (RJ).



Ciel chega ao potiguar trazendo muito habilidade e casos de indisciplina na carreira. O diretor de futebol do América, Marcus Meira Pires, o "Peninha", disse que não divulgou antes a contratação porque preferia deixar "tudo fechado" com o jogador. O atacante só deve chegar ao clube no sábado (21) ou somente na segunda-feira (23).



Reunião



Para definir alguns diretrizes do clube, os diretores Eduardo Rocha e Marcos Meira Pires “Peninha” se reuniram na manhã desta sexta-feira (20). O jogador Rinaldo foi convidado para participar da conversa para tentar uma possível rescisão contratual amigável.



O atleta declinou e não apareceu na conversa. Agora, o futuro de Rinaldo dentro do alvirrubro é incerto, já que o atleta foi orientado a treinar separado do plantel.