Concurso da Polícia Civil será definido no 1º grau

O desembargador Saraiva Sobrinho declinou a competência para julgar a suspensão do concurso da polícia civil para o magistrado Cícero Macedo, juiz titular da 4ª Vara da Fazenda Pública de Natal. O desembargador verificou que não existe competência da segunda instância para analisar a ação cautelar, uma vez que esse tipo de ação, só pode ser requerida diretamente ao Tribunal quando existe um recurso de apelação.



“A ação cautelar depende de um processo principal e seu requerimento, perante o Tribunal, só se justifica quando existe em trâmite um recurso de apelação”. Destaca o desembargador em sua decisão.



Como o instituto da competência é inderrogável, conforme estabelece o artigo 111 do Código de Processo Civil, o magistrado pode a qualquer tempo e grau de jurisdição declarar a incompetência, de acordo com o artigo 113 do mesmo diploma legal.



Histórico

O juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, Cícero Macedo, determinou a inclusão de vagas para deficientes físicos no concurso público da Polícia Civil.



A ação civil pública, proposta pela Promotoria de Justiça de Defesa da Pessoa com Deficiência e do Idoso, foi julgada procedente em parte, uma vez que só foi concedida a inclusão de pessoas com necessidades especiais para o cargo de Delegado de Polícia Civil Substituto.



A sentença estabeleceu que o Estado deveria reservar 5% das vagas de delegado para candidatos portadores de necessidades especiais, possibilitar a esses candidatos, uma adaptação para realizar a prova de avaliação física e permitir a participação no curso de formação, respeitada a ordem de classificação.



A decisão determinava ainda a reabertura do prazo para inscrição no concurso, especificamente para pessoas portadoras de necessidades especiais.